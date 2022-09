Ο Γιοχάνες Φόιγκντμαν είναι και επίσημα παίκτης της Αρμάνι και θα προσφέρει τις υπηρεσίες του στην ομάδα του Μιλάνου μέχρι και το 2024.

Η Αρμάνι ανακοίνωσε ακόμη μία μεταγραφική κίνηση με... βάθος δύο ετών. Ο Γιοχάνες Φόιγκντμαν αποτελεί και επίσημα παίκτης της ομάδας και δεσμεύεται με συμβόλαιο μέχρι και το 2024.

Ο Γερμανός ψηλός ολοκλήρωσε την παρουσία του με την ΤΣΣΚΑ έπειτα από μία τριετία (2019-2022) και επέλεξε τον επόμενο σταθμό επιστρέφοντας στην EuroLeague.

