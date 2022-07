Γουέιντ Μπάλντγουιν: «Δυνατότερος αντίπαλος ο Γουόκαπ, καλύτερος προπονητής που είχα ο Τρινκιέρι»

Πάντα ατακαδόρος ο Γουέιντ Μπάλντγουιν απάντησε στους φίλους του στο twitter, αναφερόμενος στον Τόμας Γουόκαπ αλλά και τον αγαπημένο του Αντρέα Τρινκιέρι.

Ο Γουέιντ Μπάλντγουιν απολαμβάνει τις διακοπές του, έχοντας εξασφαλίσει το νέο του συμβόλαιο στη Μακάμπι Τελ Αβίβ. Παρόλα αυτά δεν ξεχνά τα social media, στα οποία παραμένει πάντοτε ενεργός και σε ένα μίνι QnA απάντησε σε ερωτήματα που του έθεσαν οι φόλουερς.

Ο Μπόλντουιν μπορεί να πέρασε την περσινή σεζόν στη Βιτόρια με τη φανέλα της Μπασκόνια, ωστόσο δεν ξεχνά τον Αντρέα Τρινκιέρι. «Είναι ο καλύτερος προπονητής που είχα ποτέ, με πίστεψε την ώρα που άλλες 17 ομάδες είχαν παρατήσει την περίπτωσή, μόλις έναν χρόνο μετά τον ερχομό μου στην Ευρώπη. Μου άλλαξε την καριέρα» αναφέρει ο 26χρονος, που βρέθηκε στην Μπάγερν αμέσως μετά την πρώτη του χρονιά στην EuroLeague με τον Ολυμπιακό.

Up to this point of my professional career he’s been the best coach I ever had. He believed in me when 17 other clubs quit on me after my first year in Europe. I will NEVER forget that. Changed my career trajectory.