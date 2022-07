Μετά το μπαράζ ανακοινώσεων, ο Παναθηναϊκός αποχαιρέτησε δύο κομμάτια του περσινού του ρόστερ, τον Τζέρεμι Έβανς και τον Οκάρο Γουάιτ.

Μετά τον Ιωάννη Παπαπέτρου, ο Παναθηναϊκός αποχαιρετά και τους Οκάρο Γουάιτ, Τζέρεμι Έβανς. Οι δύο Αμερικανοί δεν ήταν μέσα στα πλάνα του Ράντονιτς ενόψει της νέας περιόδου και έτσι θα αναζητήσουν σε νέες πολιτείες τον επόμενο σταθμό της καριέρας τους. Βέβαια οι «πράσινοι» έχουν ήδη ανακοινώσει τους Γκριγκόνις, Γουόλτερς, Άντριους και Γουίλιαμς, αναζητώντας έτσι τα τελευταία κομμάτια του ρόστερ της ερχόμενης περιόδου.

Ο Παναθηναϊκός ευχαρίστησε τους Γουάιτ και Έβανς για την προσφορά τους και τους ευχήθηκε ό,τι καλύτερο στα νέα κεφάλαια της καριέρας τους. Ο πρώτος είχε 8.4 πόντους (39.2% τρίποντο), 3.7 ριμπάουντ μέσο όρο στα 23 λεπτά που αγωνιζόταν, ενώ ο δεύτερος μέτρησε 5.5 πόντους και 3 ριμπάουντ σε 16:11 συμμετοχής.

