Ο Ντέρικ Γουίλιαμς (31χρ., 2.03) αποτελεί το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού, με τους «πράσινους» να ανακοινώνουν την απόκτησή του για την σεζόν 2022/23.

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να προσθέτει πρόσωπα...στην φαρέτρα του! Στα μεταγραφικά αποκτήματα των «πράσινων» μετά τον Μάριους Γκριγκόνις, αλλά και τον Νέιτ Γουόλτερς που ανακοινώθηκε και επίσημα το πρωί της Παρασκευής (15/07), εμφανίζεται πλέον και ο Ντέρικ Γουίλιαμς, λίγες ώρες μετά την αποχώρηση του Ιωάννη Παπαπέτρου.

Ο 31χρονος φόργουορντ, που αποχαιρέτησε πρόσφατα την Μακάμπι Τελ Αβίβ, έγινε και με την βούλα κάτοικος ΟΑΚΑ και αναμένεται να αποτελέσει το βασικό όνομα στη θέση «4» στο φετινό ρόστερ του Ράντονιτς.

Την περσινή σεζόν, ο Γουίλιαμς μέτρησε 9.4 πόντους, με 47.9% στα δίποντα, 37.8% στα τρίποντα και 71.1% στις βολές, ενώ πρόσθεσε 3.1 ριμπάουντ, 0.9 ασίστ και 0.9 κλεψίματα σε 35 συμμετοχές.

Let's welcome Derrick Williams to the PANATHINAIKOS family!@DWXXIII ☘🙌#WeTheGreens #paobc pic.twitter.com/5QBE8XGCQ9