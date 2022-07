Σάσα Βεζένκοβ και Ολυμπιακός θα συνεχίσουν να πορεύονται μαζί και την επόμενη σεζόν, αφού όπως παρουσιάζουν δημοσιεύματα από την Αμερική οι Κινγκς δεν θα προχωρήσουν σε επίσημη πρόταση.

Τα δικαιώματα του Σάσα Βεζένκοβ όσον αφορά το ΝΒΑ παραμένουν στην πλευρά των Σακραμέντο και των Κινγκς. Παρόλα, αυτά, μία ενδεχόμενη μετακίνηση του 26χρονου φόργουορντ στην άλλη μεριά του Ατλαντικού, μοιάζει με όλο και πιο μακρινό σενάριο αυτή τη στιγμή.

To Gazzetta είχε ήδη αναλύσει την κατάσταση που επικρατεί στο Σακραμέντο με την πολυκοσμία στους forwards, ενώ νέα δημοσιεύματα από την Αμερική αναφέρουν πως οι Κινγκς δεν θα κάνουν την κίνησή τους για να εντάξουν τον Βεζένκοβ στο δυναμικό τους.

Την είδηση έκανε ο γνωστή ο ρεπόρτερ της ομάδας, Σον Κάνινγκχαμ, λέγοντας πως «οι Σακραμέντο Κινγκς δεν θα φέρουν τον Σάσα Βεζένκοβ για την σεζόν 2022/23. Η ομάδα θα συνεχίσει να παρακολουθεί την περίπτωσή του την σεζόν που έρχεται και θα διατηρήσει τα δικαιώματά του, ενώ υπάρχει η πιθανότητα να τον φέρει την επόμενη σεζόν». Κάτι που σημαίνει πως ο παίκτης θα συνεχίσει να αγωνίζεται με τα «ερυθρόλευκα» και την επόμενη σεζόν.

