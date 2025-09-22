Ερυθρός Αστέρας - Ολυμπιακός: Τα highlights της αναμέτρησης
Ο Ολυμπιακός κατάφερε να πάρει το... θρίλερ απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα και να επικρατήσει στο International Basketball Tournament της Κρήτης με 86-83.
Οι Πειραιώτες είχαν κορυφαίο τον Εβάν Φουρνιέ, που σκόραρε 17 πόντους. Ακόμα 16 προσέθεσε ο Σάσα Βεζένκοβ, ενώ ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, συνεχίζοντας «ζεστός» από το EuroBasket 2025, πέτυχε ακόμα 11.
Ο Ερυθρός Αστέρας είχε σουτ ισοφάρισης στο φινάλε, αλλά ο Τάισον Κάρτερ βρήκε... σίδερο.
Ερυθρός Αστέρας - Ολυμπιακός: Τα highlights
