Δείτε πώς ο Ολυμπιακός έκαμψε την αντίσταση του Ερυθρού Αστέρα και έκλεισε με δύο νίκες στο διεθνές τουρνουά της Κρήτης.

Ο Ολυμπιακός κατάφερε να πάρει το... θρίλερ απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα και να επικρατήσει στο International Basketball Tournament της Κρήτης με 86-83.

Οι Πειραιώτες είχαν κορυφαίο τον Εβάν Φουρνιέ, που σκόραρε 17 πόντους. Ακόμα 16 προσέθεσε ο Σάσα Βεζένκοβ, ενώ ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, συνεχίζοντας «ζεστός» από το EuroBasket 2025, πέτυχε ακόμα 11.

Ο Ερυθρός Αστέρας είχε σουτ ισοφάρισης στο φινάλε, αλλά ο Τάισον Κάρτερ βρήκε... σίδερο.