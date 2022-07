Οι Κινγκς πήραν τον small forward ΟΖ Oκπάλα, κάτι που αφορά και τον Σάσα Βεζένκοβ.

To Gazzetta είχε αναλύσει την κατάσταση που επικρατεί στο Σακραμέντο με την πολυκοσμία στους forwards, κάτι που αφορά άμεσα και τον Σάσα Βεζένκοβ, του οποίου τα δικαιώματα στο ΝΒΑ ανήκουν στους Κινγκς. Πάντως πριν λίγες μέρες οι βασιλιάδες έδωσαν δύο «τριάρια» στους Ατλάντα Χοκς και πιο συγκεκριμένα τους Τζάστιν Χόλιντεϊ και Μο Χάρκλες προκειμένου να αποκτήσουν έναν γκαρντ και δη τον Κέβιν Χουέρτερ, κάτι που σημαίνει πως άδειασαν μία θέση στο ρόστερ.

Πλέον το ρόστερ των Κινγκς όμως θα έχει άλλον έναν forward, αφού συμφώνησαν με τον OZ Οκπάλα για τα επόμενα δύο χρόνια. Η... άμμος στην κλεψύδρα αδειάζει αφού το ρόστερ των Κινγκς ολοκληρώνεται και οι διαθέσιμες θέσεις μειώνονται. Αναμονή για τον παίκτη του Ολυμπιακού λοιπόν (διορία μέχρι τις 20 Ιούλη για το NBA out), με τους βασιλιάδες να σχολιάζουν με φωτιές την πρόσφατη εμφάνιση του Σάσα με τη Βουλγαρία κάτω από το ποστάρισμα της FIBA.

Οι Κινγκς έχουν για small forward τον βασικό Μπαρνς και back up τον Οκπάλα, ενώ στο «4» μπορεί να παίξει ο Σαμπόνις, ο εξαιρετικός στο Summer League και κορυφαία επιλογή τους στο draft, Κίγκαν Μάρεϊ, αλλά και ο Μέτου.

Free agent forward KZ Okpala has reached an agreement on a two-year deal with the Sacramento Kings, his agent Aaron Mintz of CAA tells @YahooSports.