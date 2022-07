Η EuroLeague παρουσίασε το φετινό Top-10 της διοργάνωσης, με αρκετό θέαμα, την παρουσία Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού αλλά και το buzzer beater του Μίτσιτς απέναντι στους Πειραιώτες στον ημιτελικό του Βελιγραδίου

Σε μία γεμάτη highlights σεζόν, η EuroLeague προσπάθησε να μαζέψει τις δέκα καλύτερες στιγμές της και να παρουσιάσει το Top-10 των καλύτερων στιγμών τη χρονιά που μας πέρασε.

Τα καρφώματα και τα εντυπωσιακά μπλοκ δίνουν και παίρνουν, με τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό να έχουν τις δικές τους στιγμές. Ωστόσο οι «ερυθρόλευκοι» είναι στη δυσάρεστη θέση του δευτεραγωνιστή στην κορυφαία φάση της σεζόν, με το buzzer-beater του Μίτσιτς που απέκλεισε τους Πειραιώτες και έστειλε την μετέπειτα Πρωταθλήτρια Ευρώπης Εφές στον τελικό του Βελιγραδίου.

Tο Top-10 της EuroLeague

Here they are🤩



The Top 10 Plays of the Season!



'Top Plays' I @TurkishAirlines pic.twitter.com/7WrI2rmZGL