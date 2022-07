Ο Τζον Ντιμπαρτολομέο θα φοράει τη φανέλα της Μακάμπι Τελ Αβίβ για έκτη συνεχόμενη χρονιά, με τις δύο πλευρές να ανανεώνουν τη συνεργασία τους για έναν ακόμα χρόνο!

Μια καριέρα γεμάτη Μακάμπι Τελ Αβίβ για τον Τζον Ντιμπαρτολομέο. Η «ομάδα του λαού» επέκτεινε τη συνεργασία της μαζί του για έναν ακόμα χρόνο, με τον Ισραηλινό να βρίσκεται στο Τελ Αβίβ από το 2017.

Η Μακάμπι που έχει ήδη κάνει σπουδαίες κινήσεις στο μεταγραφικό παζάρι, έχοντας ανακοινώσει τους Πόιθρες, Μπάλντγουιν, Κόλσον, Χίλιαρντ, Χόλινς, Μένκο, Πνίνι, Νίμπο και Μάρτιν, προσπαθεί να διατηρήσει ταυτόχρονα και όσα περισσότερα κομμάτια του κορμού της.

Την περσινή σεζόν ο Ντιμπαρτολομέο αγωνίστηκε 19 λεπτά μέσο όρο με 7.7 πόντους, 2.5 ριμπάουντ και 2.2 ασίστ!

Another season in yellow and blue 💛💙#FireUp | @j_dibarto12 pic.twitter.com/N08a1xZvUZ