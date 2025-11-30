Κανονικά συνεχίζει στον πάγκο της Μακάμπι Τελ Αβίβ ο Όντεντ Κάτας, τον οποίο και στήριξε η διοίκηση της ομάδας.

Πλέον είναι οριστικό: Ο Όντεντ Κάτας θα παραμείνει κανονικά στην τεχνική ηγεσία της ομάδας, κάτι που ανακοινώθηκε και επίσημα από τη διοίκηση της Μακάμπι.

Ο Ισραηλινός τεχνικός είχε βρεθεί στο μάτι του Κυκλώνα μετά τις συνεχόμενες ήττες της Μακάμπι με αποτέλεσμα να βρεθεί στην τελευταία θέση της κατάταξης στην Euroleague με 3-10 ρεκόρ.

Αν και είχε βρεθεί μια ανάσα από την πόρτα της εξόδου, τελικά θα παραμείνει κανονικά στην τεχνική ηγεσία του συλλόγου έχοντας την απόλυτη στήριξη της διοίκησης.

Η επίσημη ανακοίνωση της Μακάμπι:

«Η ομάδα μπάσκετ της Μακάμπι Τελ Αβίβ εκφράζει την πλήρη εμπιστοσύνη της στον προπονητή Όντεντ Κάτας. Ο Όντεντ υπήρξε ο προπονητής της ομάδας και παραμένει ο προπονητής της.

Ο σύλλογος εύχεται στον Όντεντ απόλυτη επιτυχία σε όλες τις προκλήσεις που τον περιμένουν στη συνέχεια της σεζόν.»