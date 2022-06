Ο Όστιν Χόλινς ντύνεται και επίσημα στα χρώματα της Μακάμπι, με τους Ισραηλινούς να ανακοινώνουν την απόκτησή του μέσω του επίσημου λογαριασμού τους.

Τις βαλίτσες του με προορισμό το Ισραήλ ετοιμάζει ο Όστιν Χόλινς, ο οποίος ολοκλήρωσε και επίσημα το deal του με την Μακάμπι και θα είναι μέλος της «ομάδας του λαού» για τις επόμενες δύο σεζόν.

Η Μακάμπι συνεχίζει τις μεταγραφικές κινήσεις με αμείωτο ρυθμό και βρέθηκε να ανακοινώνει ακόμη έναν παίκτη για το ρόστερ της επόμενης χρονιάς!

Ο 31χρονος περιφερειακός που αγωνιζόταν στον Ερυθρό Αστέρα φέρεται να έλαβε προσφορά ύψους 600 χιλ. δολαρίων ετησίως, αποδεχόμενος την πρόταση και υπογράφοντας το σχετικό συμβόλαιο. Έτσι, μετά την πρωτιά του Άλεξ Πόιθρες, την επιστροφή του Γκάι Πνίνι, τον Μπόνζι Κόλσον και τον Νταρούν Χίλιαρντ, ο Χόλινς είναι ο επόμενος που ντύνεται στα χρώματά της!

