Επιστροφή στην ομάδα του Τελ Αβίβ. Ο Γκάι Πνίνι που έχει πατήσει τα 39 του χρόνια ανακοινώθηκε από τη Μακάμπι και επιστρέφει στον σύλλογο μετά το 2017. Ο Ισραηλινός φόρογυορντ είχε πανηγυρίσει την κατάκτηση της Euroleague το 2014 μαζί με Ντέιβιντ Μπλατ και Σοφοκλή Σχορτσανίτη.

Στη Μακάμπι βρέθηκε από το 2009 μέχρι και το 2017, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε στη Χολόν για να πάρει τις βαλίτσες του και να επιστρέψει στην αγαπημένη του Μακάμπι. Το συμβόλαιο που υπέγραψε με την ομάδα του λαού είναι για 1+1 χρόνια και όπως όλα δείχνουν θα ρίξει τους τίτλους τέλους στην καριέρα του στη Μακάμπι. Tη χρονιά που ολοκληρώθηκε αναδείχθηκε πρωταθλητής Ισραήλ με τη φανέλα της Χολόν.

