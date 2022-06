'Επειτα απο μια εκπληκτική σεζόν στην Μανρέσα, ο Τσίμα Μονέκε έχει τραβήξει το ενδιαφέρον απο ομάδες Euroleague, πιο συγκεκριμένα από Βιλερμπάν και Ζαλγκίρις.

Σύμφωνα με Ισπανικό δημοσίευμα η Ζαλγκίρις και η Βιλερμπάν δείχνουν ενδιαφέρον για τον Νιγηριανό φόργουορντ Τσίμα Μονέκε, ο οποίος αγωνίστηκε φέτος στην Μανρέσα. Ο Καταλονικός σύλλογος είχε μία πολύ επιτυχημένη σεζόν, φτάνοντας στον τελικό του Basketball Champions League και συμμετέχοντας στα Playoffs του Ισπανικού πρωταθλήματος.

Ο 26χρονος φόργουορντ μέτρησε στο Ισπανικό πρωτάθλημα 14.8 πόντους, 8.4 ριμπάουντ και 1.5 ασίστ ανά ματς, τα οποια ήταν αρκετά για να ψηφιστεί στην καλύτερη πεντάδα της διοργάνωσεις. Στο Basketball Champions League, όπου διακρίθηκε ως MVP, ο Μονέκε είχε κατά μέσο όρο 13.9 πόντους, 6.3 ριμπάουντ και 1.1 ασίστ. Και στις δύο διοργανώσεις ο Μονέκε είχε εξαιρετικά ποσοστά στα δίποντα (61% και 63% αντίστοιχα) αλλά ήταν ασταθής από την γραμμή του τριπόντου (29% στην Liga Endesa, 35% στο Basketball Champions League).

🏀After an amazing season in Manresa in ACB League, Chima Moneke is on the Euroleague teams radar, I was told. Zalgiris and Asvel Villeurbanne monitoring him.

⛹️‍♂️Después de brillar en el Manresa, Chima Moneke despertó el interés de algunos equipos de la Euroliga fuera de la ACB pic.twitter.com/VlnugeMm4s