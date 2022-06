Η Φενέρμπαχτσε κατέκτησε το πρωτάθλημα στην Τουρκία κόντρα στην Εφές και ακολούθως έγινε γνωστό πως έκλεισε τον Τζόναθαν Μότλεϊ της Λοκομοτίβ Κουμπάν με διετές συμβόλαιο.

Η Φενέρμπαχτσε πανηγύρισε το πρωτάθλημα στην Τουρκία, κατακτώντας τον τίτλο για 10η φορά στην ιστορία της με 3-1 νίκες στη σειρά των τελικών με την back-to-back πρωταθλήτρια Ευρώπης, Αναντολού Εφές.

Πλέον η ομάδα της Κωνσταντινούπολης θα παραταχθεί με νέο προπονητή στην άκρη του πάγκου αφού ο Σάσα Τζόρτζεβιτς αναμένεται να αποχωρήσει έπειτα από την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ό,τι συνέβη δηλαδή και πέρσι, όταν οδήγησε τη Βίρτους Μπολόνια στο πρωτάθλημα με sweep κόντρα στην Αρμάνι Μιλάνο κι εν συνεχεία, τερμάτισε τη συνεργασία του με τους Μπολονέζους.

Όπως έγινε γνωστό, η Φενέρμπαχτσε έκλεισε τον Τζόναθαν Μότλεϊ της Λοκομοτίβ Κουμπάν για τα επόμενα δυο χρόνια. Ο 27χρονος πάουερ φόργουορντ (2μ.03, 1995) αγωνίστηκε στο ΝΒΑ τη διετία 2017-19, μετρώντας 6 πόντους, 3 ριμπάουντ και 0.5 ασίστ μ.ό. σε 33 συμμετοχές με τους Μάβερικς και τους Κλίπερς.

Φέτος ο Μότλεϊ σημείωσε 21.2 πόντους, 7 ριμπάουντ, 1.3 ασίστ, 0.9 κλεψίματα και 1.1 μπλοκ μ.ό. με τη «Λόκο» στο EuroCup.

Itoudis talking on behalf of @FBBasketbol is negotiating with @Moneymot5