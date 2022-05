Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους δείπνησε με τον Τόμας Σατοράνσκι στη Βαρκελώνη και «φούντωσε» τις φήμες περί επιστροφής του δεύτερου στη Μπαρτσελόνα, έπειτα από έξι χρόνια στο NBA.

Τον τελευταίο μήνα, το όνομα του Τσέχου διεθνούς γκαρντ, Τόμας Σατοράνσκι, έχει συνδεθεί ουκ ολίγες φορές με το μεταγραφικό σχεδιασμό της Μπαρτσελόνα για τη σεζόν 2022-23.

Μάλιστα, ο Σατοράνσκι, ο οποίος υπηρέτησε τη Μπαρτσελόνα από το 2014 έως το 2016, δείπνησε σήμερα (26/5) με τον κόουτς των Μπλαουγκράνα, Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, σε εστιατόριο της Βαρκελώνης. Γεγονός που φούντωσε εκ νέου τις φήμες περί επιστροφής του στην Καταλονία.

Να σημειωθεί πως ο 30χρονος πλειμέικερ είναι ελεύθερος μετά τη θητεία του στους Ουίζαρντς. Φέτος, ο Τσέχος εισέπραξε 468 χιλιάδες δολάρια από την ομάδα της Ουάσινγκτον κι άλλα 9.5 εκατ. από τους Σαν Αντόνιο Σπερς, κατά τους πέντε πρώτους μήνες της χρονιάς.

Ο Σατοράνσκι έκλεισε τη σεζόν 2021-22 στο ΝΒΑ με τους Ουίζαρντς, με τους οποίους μέτρησε κατά μέσο όρο 4.9 πόντους, 27.3% στα τρίποντα, 2.8 ριμπάουντ, 4.9 ασίστ και 0.7 κλεψίματα ανά 18.9 λεπτά δράσης σε σύνολο 22 εμφανίσεω, απ' τον Φλεβάρη κι έπειτα.

Με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα, ο Σατοράνσκι είχε πραγματοποιήσει συνολικά 56 εμφανίσεις στην Euroleague σε μια διετία υπό τις οδηγίες του Τσάβι Πασκουάλ, έχοντας πιο συγκεκριμένα 9 πόντους, 4.2 ασίστ και 2.8 ριμπάουντ τη σεζόν 2015-16 σε 29 παρουσίες.

Η Μπαρτσελόνα, πάντως, φαίνεται πως ήδη έχει... ανάψει τις μηχανές τις αναφορικά με την υλοποίηση του προγραμματισμού της για του χρόνου, αφού μιλάει μεταξύ άλλων με τους Όσκαρ ντα Σίλβα (Άλμπα Βερολίνου) και Γιαν Βέσελι (Φενέρμπαχτσε).

