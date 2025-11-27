Ο Γιώργος Μπαρτζώκας είχε έναν διάλογο με Σέρβο δημοσιογράφο που κατάφερε να απαλύνει την ατμόσφαιρα μετά την ήττα του Ολυμπιακού από τον Ερυθρό Αστέρα.

Ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε στο Βελιγράδι, όπου και γνώρισε την ήττα από τον Ερυθρό Αστέρα με 91-80 στη 13η αγωνιστική της EuroLeague.

Η απογοήτευση ήταν αποτυπωμένη στο πρόσωπο του Γιώργου Μπαρτζώκα, μετά την ήττα από τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι, ωστόσο ένας δημοσιογράφος κατάφερε να αποσπάσει το γέλιο του.

Συγκεκριμένα, εκείνος του είπε ότι είναι δημοσιογράφος κι όχι οπαδός πριν θέσει την ερώτησή του κι ότι μπορεί να τον θυμάται. Η ερώτηση ήταν σχετικά με την εικόνα του Ερυθρού Αστέρα στην αναμέτρηση με τον τεχνικό των «ερυθρολεύκων» να απαντά: «Ο Ερυθρός Αστέρας έχει γίνει πιο αθλητικός, πιο γρήγορος, πιο εκρηκτικός από την προηγούμενη σεζόν. Τώρα έχουν μεγάλη αυτοπεποίθηση και εδώ είναι δύσκολο να νικήσεις. Μπορούν να έχουν τον έλεγχο με τους εξαιρετικούς τους πόιντ-γκαρντ, είναι καλοί σε iso καταστάσεις. Ωστόσο, είμαστε νωρίς στη σεζόν, πρέπει να αξιολογήσουμε τις ομάδες ειδικά μετά το τέλος του πρώτου γύρου. Η βαθμολογία, όμως, δείχνει πόσο καλή ομάδα είναι ο Ερυθρός Αστέρας».