«Η Μπαρτσελόνα προετοιμάζει την επιστροφή του Σατοράνσκι» (vid)

Η Μπαρτσελόνα φέρεται να βρίσκεται σε συζητήσεις με τον Τόμας Σατοράνσκι, θέλοντας να τον επαναφέρει στη Βαρκελώνη μετά από έξι χρόνια.

Σύμφωνα με «τιτίβισμα» του "Home of Glory", η Μπαρτσελόνα επεξεργάζεται την επιστροφή του Τσέχου διεθνούς πλειμέικερ, Τόμας Σατοράνσκι. Μάλιστα αναφέρεται πως οι δύο πλευρές βρίσκονται σε συζητήσεις γύρω από συμβόλαιο πολυετούς συνεργασίας!

Ο 30χρονος γκαρντ είχε αγωνιστεί στους Μπλαουγκράνα από το 2014 έως το 2016, προτού μεταπηδήσει στο NBA και τους Ουάσινγκτον Ουίζαρντς. Από τη σεζόν 2016-17 κι ύστερα βρίσκεται σε μόνιμη βάση στις ΗΠΑ, έχοντας περάσει ακόμη από Μπουλς, Πέλικανς και Σπερς.

Φέτος έκλεισε τη σεζόν στους Ουίζαρντς, την πρώτη του ομάδα στο NBA, με τους οποίους μέτρησε κατά μέσο όρο 4.9 πόντους, 27.3% στα τρίποντα, 2.8 ριμπάουντ, 4.9 ασίστ και 0.7 κλεψίματα ανά 18.9 λεπτά δράσης σε 22 παιχνίδια, απ' τον Φλεβάρη και μετά.

Σε ο,τι αφορά την Μπαρτσελόνα, ο Τσέχος περιφερειακός (2.01μ.) είχε πραγματοποιήσει συνολικά 56 εμφανίσεις στην Euroleague σε μια διετία, έχοντας πιο συγκεκριμένα 9 πόντους, 4.2 ασίστ και 2.8 ριμπάουντ τη σεζόν 2015-16 σε 29 παρουσίες. Εξάλλου, με τους Καταλανούς είχε πανηγυρίσει το ισπανικό Super Cup το 2015, ενώ είχε αναδειχθεί πιο θεαματικός παίκτης της ACB το 2016.

Μένει να δούμε αν η φημολογία που έχει αναπτυχθεί εσχάτως περί επιστροφής του πέντε φορές κορυφαίου Τσέχου μπασκετμπολίστα στην Μπαρτσελόνα θα μετουσιωθεί σε κάτι πιο... χειροπιαστό. Ο Σατοράνσκι μένει τυπικά ελεύθερος στο φινάλε της τρέχουσας σεζόν, ενώ φέτος εισέπραξε 468 χιλιάδες δολάρια από τους Ουίζαρντς κι άλλα 9.5 εκατ. από τους Σπερς, κατά τους πέντε πρώτους μήνες της χρονιάς.

💣❗FCBarcelona is preparing Tomas Satoransky's return. Both sides are in talks to reach a multi-year agreement.



The 30-year-old Czech pointguard could be back to Euroleague, where he averaged 8,2pts, 2,9reb, 3,8ass and 11,4PIR in two seasons with Barça.