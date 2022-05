O Κώστας Σλούκας και ο Γιώργος Παπαγιάννης αποτελούν μέλη της δεύτερης καλύτερης πεντάδας της EuroLeague.

Έντονο ελληνικό χρώμα έχει η δεύτερη καλύτερη πεντάδα της EuroLeague, αφού μέλη της ψηφίστηκαν ο Κώστας Σλούκας και ο Γιώργος Παπαγιάννης.

Χθες είχε ανακοινωθεί και η κορυφαία πεντάδα, με τον Ολυμπιακό να έχει εκπρόσωπο τον Σάσα Βεζένκοβ.

Τα υπόλοιπα μέλη της δεύτερης καλύτερης πεντάδας είναι οι Βλαντιμίρ Λούτσιτς (Μπάγερν Μονάχου), Βασίλιε Μίτσιτς (Αναντολού Εφές) και Σαβόν Σιλντς (Αρμάνι Μιλάνο).

As voted by the media, fans and EuroLeague team captains, and head coaches!



Here is your @7DAYSBasketball All-EuroLeague Second Team for the 2021-22 season 👏 pic.twitter.com/fBaATqPhkm