Ο Σάσα Βεζένκοβ επιλέχθηκε στην καλύτερη πεντάδα της EuroLeague για τη σεζόν 2021-22.

Λίγο πολύ ήταν αναμενόμενο να συμβεί! Ο Σάσα Βεζένκοβ εξαργύρωσε με τον καλύτερο τρόπο την εξαιρετική του σεζόν στην EuroLeague καθώς επιλέχθηκε στην καλύτερη πεντάδα της διοργάνωσης! Τον φόργουορντ του Ολυμπιακού συμπλήρωσαν ο Σέιν Λάρκιν της Αναντολού Εφές, ο Μάικ Τζέιμς της Μονακό, ο Νίκολα Μίροτιτς της Μπαρτσελόνα και ο Έντι Ταβάρες της Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Βεζένκοβ αγωνίστηκε σε 36 ματς της EuroLeague έχοντας κατά μέσο όρο 13.7 πόντους, 5.8 ριμπάουντ, 1.5 ασίστ, 1 κλέψιμο και 17.8 βαθμούς στο PIR, ενώ σούταρε με 67% στα δίποντα, 38% στα τρίποντα και 84% στις βολές. Αντίστοιχα ο Σέιν Λάρκιν είχε 14.6 πόντους, 5.3 ασίστ και 3 ριμπάουντ κατά μέσο όρο με 18.9 βαθμούς ανά παιχνίδι στo PIR του ενώ ο Μάικ Τζέιμς είχε 16.4 πόντους σε κάθε ματς, 5.8 ασίστ, 3.2 ριμπάουντ, 1.2 κλεψίματα και 18.1 στο PIR.

Ο Νίκολα Μίροτιτς μέτρησε 16.6 πόντους κατά μέσο όρο με 5.1 ριμπάουντ και 1.2 ασίστ, ενώ τα ποσοστά του ήταν 66% στα δίποντα, 45% στα τρίποντα και 87% στις βολές. Τέλος ο Έντι Ταβάρες αγωνίστηκε σε 33 παιχνίδια με 10.9 πόντους, 7.6 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 18.5 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης, σουτάροντας με 69% στα δίποντα και 74% στις βολές.

The results are in ✅



After the tally of the votes cast by the media, fans and Turkish Airlines EuroLeague team captains and head coaches...



Here is your @7DAYSBasketball All-EuroLeague First Team for 2021/22 👏 pic.twitter.com/coiGncYjjL