Ο πρώην «ερυθρόλευκος» Τρεμέλ Ντάρντεν αποθέωσε τον Κώστα Σλούκα.

Ο Τρεμέλ Ντάρντεν αγωνίστηκε για μία σεζόν στον Ολυμπιακό, φτάνοντας μέχρι τον τελικό της EuroLeague. Ένας από τους συμπαίκτες του ήταν ο Κώστας Σλούκας. Με το δεύτερο να ετοιμάζεται για ένα ακόμη Final 4 στην καριέρα του, στο Βελιγράδι.

Και τον Ντάρντεν, o οποίος αγωνίζεται στη Ρίσεν στα 40 του χρόνια, να αποθεώνει τον γκαρντ των «ερυθρόλευκων». «Δε νομίζω ότι ο δικός μου, ο Σλούκας λαμβάνει την αγάπη που πρέπει. Είναι ένα παράδειγμα συνέπειας για χρόνια και κάνει δουλειά για τον Ολυμπιακό, όλη τη σεζόν», έγραψε ο Ντάρντεν στο λογαριασμό του στο twitter.

I don't think my guy Sloukas gets enough love! He's been a model of consistency for years and has been doing work for @olympiacosbc all season!