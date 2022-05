Ο Τζος Τσίλντρες απάντησε στο σχόλιο της... Αποκάλυψης που πόσταρε ο Κέβιν Ντουράντ στο twitter, μετά την πρόκριση του Ολυμπιακού απέναντι στη Μονακό.

Ο Κέβιν Ντουράντ διαπίστωσε πως στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας συνέβη ένα σκηνικό... Αποκάλυψης. Το απαθανάτισε στο κινητό του τηλέφωνο. Με το βίντεο να παίρνει θέση στον λογαριασμό του KD στο Twitter.

Τα σχόλια ήταν αρκετά. Πλησιάζουν τα 1.500! Ένας απ' αυτούς που θέλησαν να γράψουν κάτι ήταν και πρώην φόργουορντ του Ολυμπιακού, ο Τζος Τσίλντερς!

Τι έγραψε στον Ντουράντ; «Αδερφέ, αυτό συμβαίνει σε κάθε ματς. Είναι 10 φορές μεγαλύτερο εναντίον του Παναθηναϊκού».

O KD, μετά το ματς στο ΣΕΦ, θέλησε να απολαύσει μία βόλτα στη νυχτερινή Αθήνα, μαζί με τον Μάικ Τζέιμς. Ο Ντουράντ όχι μόνο το διασκέδασε, αλλά πήρε το μικρόφωνο για να τραγουδήσει.

😆😆 bro that was almost every game. Its 10x against Panathinaikos