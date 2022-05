Ο Χολ ολοκλήρωσε την όμορφη συνεργασία του με τον Μάικ Τζέιμς κάνοντας πόστερ τον Χασάν Μάρτιν.

Η Μονακό φιλοξενείται από τον Ολυμπιακό για το Game 5 της EuroLeague και ο Ντόντα Χολ «χτύπησε» για ακόμη μία φορά στη ρακέτα των «ερυθρολεύκων».

Μετά το δυναμικό του follow κάρφωμα, ήρθε η συνεργασία με τον Μάικ Τζέιμς. Με παραπάνω από 6 λεπτά για το ημίχρονο και το σκορ στο 19-24 για τους Μονεγάσκους, ο Τζέιμς πάσαρε στον Χολ και εκείνος δεν είχε πρόβλημα να ολοκληρώσει την φάση βάζοντας... στο καλάθι τον Χασάν Μάρτιν που επιχείρησε να τον σταματήσει.

Δείτε το βίντεο:

The connection between the @ASMonaco_Basket duo 🧠 #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/GioTAWBh7q