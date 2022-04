Ουίλιαμς: «Στο NBA κανείς δεν παίζει άμυνα, κάθε ματς έχει σκορ... All Star»

Ο πρώην ΝΒΑer και νυν παίκτης της Μακάμπι Τελ Αβίβ υποστήριξε στο Twitter πως κανένας δεν παίζει άμυνα στο NBA.

Σε συζήτηση του μέσω Twitter, ο έμπειρος πάουερ φόργουορντ - με θητεία 6 και πλέον ετών στο NBA με Τίμπεργουλβς, Κινγκς και Νικς, εκτός των άλλων - σχολίασε την έλλειψη αμυντικής προσπάθειας στην Λίγκα. «Κανένας δεν παίζει άμυνα. Κάθε ματς έχει σκορ... All-Star, πολλά ματς τελειώνουν με κάτι σαν 145-138 κάθε βράδυ. Είναι αστείο όταν μου λένε πως μόνο κάποιοι συγκεκριμένοι δεν παίζουν άμυνα», ανέφερε μεταξύ άλλων ο 31χρονος Αμερικανός.

Ο Ουίλιαμς μέτρησε φέτος 9.4 πόντους, 3.1 ριμπάουντ, 0.9 ασίστ και 9.1 μονάδες αξιολόγησης σε 35 εμφανίσεις στην Euroleague με την Μακάμπι Τελ Αβίβ, στη 4η σεζόν του στην Ευρώπη.

Ο διάλογος του Ουίλιαμς:

I mean just nobody is playing defense lol .. everything is a switch even with bigs who can’t switch .. every game is an all star game score so I mean 145-138 multiple times a night on a nba schedule is funny to me when they say certain people don’t play defense.