Παπανικολάου στους συμπαίκτες του: «Ήρθαμε εδώ για να πάρουμε δύο νίκες και να πάμε στο Final 4»! (vid)

Το «ζντο» νίκης των παικτών του Ολυμπιακού με τους Προέδρους της ΚΑΕ και η «υπόσχεση» που έδωσαν για το Game 4 της Παρασκευής (29/4, 22:00).

Ο Ολυμπιακός νίκησε με 83-87 τη Μονακό στο «σπίτι» της, πήρε ξανά το προβάδισμα (2-1) στη μεταξύ τους σειρά και πλέον απέχει μόλις μια νίκη από το Final 4 του Βελιγραδίου.

Μετά τη χθεσινή (27/4) επικράτηση, το κλίμα ήταν σαφώς πανηγυρικό, αν κι όλοι στο ερυθρόλευκο στρατόπεδο γνωρίζουν πως η σειρά έχει ακόμη δρόμο. Μετά το ματς, οι παίκτες των Πειραιωτών έκαναν το «ζντο» νίκης μαζί με τους Προέδρους της ΚΑΕ, Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο, κι έδωσαν «υπόσχεση» για να επαναλάβουν ανάλογη εμφάνιση στο επικείμενο Game 4 (29/4, 22:00, NS Prime & LIVE στο Gazzetta).

Ο Κώστας Παπανικολάου, μάλιστα, είπε χαρακτηριστικά στους συμπαίκτες του: «Παιδιά, δεν ήρθαμε εδώ για να πάρουμε μια νίκη, ήρθαμε για να πάρουμε δύο και να πάμε στο Final 4»!

Δείτε το βίντεο της ΚΑΕ Ολυμπιακός:

