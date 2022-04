Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους ξέσπασε προς τους διαιτητές στη τέταρτη περίοδο του Game 2 της Μπαρτσελόνα με την Μπάγερν και ακολούθως τιμωρήθηκε με τεχνική ποινή.

Περίπου τέσσερα λεπτά πριν την λήξη του Game 2 της Μπαρτσελόνα με την Μπάγερν, ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους εξέφρασε με έντονο τρόπο τα παράπονα του στους ρεφς.

Αφορμή στάθηκε ένα φάουλ που χρέωσαν στον Ντέιβις, με τον Σάρας να... ξεσπάει, σε μια χρονική στιγμή όπου το σκορ ήταν στο 67-76 υπέρ της γερμανικής ομάδας.

Φυσικά οι διαιτητές καταλόγισαν τεχνική ποινή στον έμπειρο κόουτς, με την Μπάγερν να πανηγυρίζει εν τέλει λίγα λεπτά αργότερα τη νίκη που φέρνει τη σειρά στο 1-1.

Δείτε την αντίδραση του Λιθουανού τεχνικού:

Emotions take over: Sarunas Jasikevicius outbursts at the referee and gets technical 👀 pic.twitter.com/eGm4x5gXM8