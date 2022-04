Ο Αντρέας Ομπστ «εκτέλεσε» την Μπαρτσελόνα στο φινάλε της τρίτης περιόδου, στέλνοντας τη Μπάγερν στο +11, μέσα στο Παλάου Μπλαουγκράνα!

Λίγο πριν το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου στη Βαρκελώνη, το σκορ ήταν στο 56-64 υπέρ της Μπάγερν, με τη Μπαρτσελόνα να αντιμετωπίζει πολλές δυσκολίες στο Game 2.

Το έργο των Καταλανών έγινε ακόμη δυσκολότερο, όταν ο Αντρέας Ομπστ πέτυχε buzzer beater τρίποντο για το +11 των Γερμανών που... απομακρύνθηκαν ακόμη περισσότερο!

Ο Γερμανός διεθνής γκαρντ εκτέλεσε ταχύτατα από τη γωνία, βρήκε στόχο κι έβαλε ακόμη περισσότερη πίεση στο σύνολο του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους.

Δείτε τη τριποντάρα του Ομπστ:

What a way to finish the quarter for @FCBBasketball 🔥



Perfect timing from Obst!@FCBBasketball #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/aB3aEH9eoA