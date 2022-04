Ο Νικ Ουάιλερ-Μπαμπ σέρβιρε ένα καλάθι πάρε-βάλε στον Οθέλο Χάντερ, ο οποίος... απογειώθηκε και κάρφωσε εντυπωσιακά απέναντι στην Μπαρτσελόνα.

Στα πρώτα λεπτά της δεύτερης μονομαχίας μεταξύ Μπαρτσελόνα και Μπάγερν στο Παλάου Μπλαουγκράνα, οι παίκτες των φιλοξενούμενων προσέφεραν μια εντυπωσιακή φάση στο κοινό, οδηγώντας παράλληλα την ομάδα τους στο +5.

Ο Μπαμπ έτρεξε το πικ εν ρολ και συνδυάστηκε ιδανικά με τον Χάντερ, με τον πολύπειρο Αμερικανό σέντερ να καρφώνει στο καλάθι των γηπεδούχων, γράφοντας το 6-11 στο σκορ.

Δείτε τη συνεργασία του Μπαμπ με τον Χάντερ:

Nick Weiler-Babb connects with Othello Hunter for an alley-oop!@FCBBasketball #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/QPoSnvLjca