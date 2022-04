Ο Ολυμπιακός πρόσφερε ουσία και θέαμα στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας προκαλώντας ντελίριο ενθουσιασμού στους φίλους της ομάδας.

Συγκεκριμένα ο Σακιέλ ΜακΚίσικ προσπάθησε να ανοίξει το παιχνίδι του Ολυμπιακού στην δεύτερη περίοδο του αγώνα και μάλιστα το κατάφερε με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο.

Αφού άδειασε με μια «σταυρωτή» τον Ντουέιν Μπέικον τραβώντας πάνω του άλλους δύο παίκτες, πάσαρε την κατάλληλη στιγμή στον Ζαν Σαρλ για το εμφατικό κάρφωμα!

Δείτε τη φάση που ξεσήκωσε το ΣΕΦ στο πρώτο ημίχρονο

.@ShaqInTheBox spots @Jclifio to smash it at the rim!#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/Cws4Hx0HU1