Απουσία της τελευταίας στιγμής για την Αρμάνι Μιλάνο, καθώς θα παραταχθεί κόντρα στη Μονακό (31/3, 21:45) δίχως να έχει στην διάθεση της τον Νικόλο Μέλι.

Όπως ενημέρωσε επίσημα ο σύλλογος του Μιλάνου, ο Ιταλός διεθνής πάουερ φόργουορντ αντιμετωπίζει γαστρεντερίτιδα και τίθεται νοκ άουτ από το ματς της 33ης αγωνιστικής με τη Μονακό.

Πρόκειται για μια κομβική απουσία για το συγκρότημα του Έτορε Μεσίνα, καθώς ο Μέλι είναι παίκτης των 8.3 πόντων, 6.7 ριμπάουντ, 1.3 ασίστ κι 1.2 κλεψιμάτων σε 30 ματς της φετινής Euroleague.

Δεδομένης και της απουσίας του Ντίνου Μήτογλου, η Αρμάνι χάνει τις δύο βασικές της επιλογές στο «4» και πλέον οι Μπέντιλ και Ντατόμε καλούνται να καλύψουν τα κενά.

