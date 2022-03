Ο Τζος Νίμπο ξεκίνησε εντυπωσιακά κόντρα στον Ολυμπιακό.

Θέαμα πρόσφερε ο παίκτης της Ζάλγκιρις στους Λιθουανούς φιλάθλους στο ματς απέναντι στον Ολυμπιακό. Ο Ουλάνοβας τον βρήκε υπέροχα και ο Τζος Νίμπο δεν είχε κανένα πρόβλημα να καρφώσει στο καλάθι των Πειραιωτών.

Δείτε τη φάση του παίκτη της ομάδας από το Κάουνας

Going UP!@Joshnebo with the BIG alley-oop finish!#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/r6qbCOwjjQ