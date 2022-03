Ο Τζέιμς απάντησε στον Αταμάν: «Όταν ουρλιάζεις για φάουλ, να είσαι πιο διακριτικός»

Ο Εργκίν Αταμάν εξέφρασε τις επιφυλάξεις του για το φάουλ που δόθηκε στον Μάικ Τζέιμς κι έδωσε την ευκαιρία στη Μονακό να καλύψει τη διαφορά της ήττας στην Πόλη από την Εφές ωστόσο ο Αμερικανός γκαρντ απάντησε στον Τούρκο κόουτς.

Η Μονακό συνέτριψε την Αναντολού Εφές με το επιβλητικό 102-80 κι έκανε ακόμη ένα βήμα προς την οκτάδα της EuroLeague, καλύπτοντας μάλιστα τη διαφορά της ήττας στην Κωνσταντινούπολη από την πρωταθλήτρια Ευρώπης.

Συγκεκριμένα, ο Μάικ Τζέιμς ήταν εκείνος που κέρδισε φάουλ από τον Ελάιτζα Μπράιαντ σε προσπάθεια για τρίποντο στα 7.1" για το φινάλε, διαμορφώνοντας το τελικό 102-80 με 3/3 βολές, καλύπτοντας το -21 (98-77) στην έδρα της Εφές.

«Δεν ξέρω αν η τελευταία φάση ήταν φάουλ για τρεις πόντους ή μια κλασική κίνηση του Μάικ Τζέιμς» ανέφερε μετά από το τέλος του αγώνα ο Εργκίν Αταμάν, εκφράζοντας τις αμφιβολίες του ωστόσο ο Τζέιμς έσπευσε να βάλει τα πράγματα στη θέση τους.

«Πρώτον, είναι μια κλασική κίνησή μου, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως δεν ήταν φάουλ για τρεις βολές. Δεύτερον, όταν ουρλιάζεις να γίνει φάουλ όταν πηγαίνω σε απομόνωση, φυσικά θα κάνω κάτι τέτοιο. Τουλάχιστον, προσπάθησε να είσαι πιο διακριτικός» έγραψε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός γκαρντ στο Twitter.



First it’s a classic me move but that doesn’t mean it wasn’t three shots

Second when u screaming foul when I’m isolating of course ima do that lol. At least try to be discreet