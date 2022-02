ΜακΚίσικ: «Συμβαίνουν τόσα στον κόσμο που δεν νομίζω ότι έχει μεγάλη σημασία» (vid)

Ο Σακιέλ ΜακΚίσικ θέλησε να αναφερθεί στην κατάσταση στην Ουκρανία και χρησιμοποίησε το flash interview του ημιχρόνου για να αναφερθεί στην εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Μία συνέντευξη στο flash interview μοιάζει εξαιρετικά άβολη. Οι παίκτες έχουν το μυαλό του στο δεύτερο ημίχρονο και συνήθως οι απαντήσεις τους είναι μονολεκτικές. Η αλήθεια είναι πως και ο Σακιέλ ΜακΚίσικ είχε πολλά στο μυαλό του. Όχι απαραίτητα για το ματς του Ολυμπιακού με την Αρμάνι Μιλάνο. Αλλά για όσα συμβαίνουν στον πλανήτη τις τελευταίες ώρες.

Η ερώτηση ήταν απλή: «Τι πρέπει να αλλάξει ο Ολυμπιακός στο Β' ημίχρονο;». Ο Αμερικανός γκαρντ του Ολυμπιακού έμοιαζε να σκέφτεται πολλά. Απάντησε μονολεκτικά («την άμυνα») όπως απαιτεί ο... κανόνας που σας αναφέραμε παραπάνω.

Μόνο που στη συνέχεια θέλησε να πει και άλλα. «Συμβαίνουν τόσο πολλά στον κόσμο αυτή τη στιγμή, που δεν νομίζω ότι αυτό έχει τόση σημασία», είπε.

Shaquielle McKissic with a message 👏



World peace is the only thing that matters right now 🙏 pic.twitter.com/oXhDu7n59U