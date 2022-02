Η Αναντολού Εφές «έσπασε» το ρεκόρ τριπόντων στην ιστορία της EuroLeague, πετυχαίνοντας 22 στην επικράτηση απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ. Και το έκανε με ποσοστό που βγάζει... μάτια (64.7%).

Η Αναντολού Εφές δεν μπορούσε να σταματήσει. Οι παίκτες της σημείωναν το ένα τρίποντο μετά το άλλο, στην επικράτηση απέναντι στην Μακάμπι Τελ Αβίβ, φτάνοντας τελικά στο μαγικό αριθμό «22», ένα παραπάνω από το ρεκόρ των 21 που είχε η Μπούντουτσνοστ για σχεδόν 3,5 χρόνια.

Το ρεκόρ της Μπούντουτσνοστ είχε σημειωθεί στις 15/112018 στον αγώνα απέναντι στην Μπασκόνια (99-84). Μάλιστα, η ομάδα από το Μαυροβούνιο ήταν η πρώτη που είχε σπάσει το φράγμα των 20 τριπόντων, ξεπερνώντας τα 19 της Σιένα στην αναμέτρηση απέναντι στην Πρόκομ (9/8/2012), ενώ το είχε επαναλάβει και η Μπαρτσελόνα κόντρα στην Εφές (29/3/2018).

And with that triple... @AnadoluEfesSK holds the record for most three's made in a game (22) 👏 💦 #EveryGameMatters pic.twitter.com/8xXZ8brphy