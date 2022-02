Ένας συνδυασμός άμυνας αλλά κι επιθετικής «αφλογιστίας» οδήγησε τον Ερυθρό Αστέρα και την Αρμάνι Μιλάνο στο φτωχότατο 8-7 της πρώτης περιόδου, στην μεταξύ τους διαστάυρωση της 24ης αγωνιστικής της Euroleague. Είναι ρεκόρ καθώς ποτέ ξανά δεν σημειώθηκαν λιγότεροι πόντοι σε αγώνα της Euroleague.

Νευρικό ξεκίνημα από Ερυθρό Αστέρα και Αρμάνι Μιλάνο στο Βελιγράδι, αφού το 8-7 του α' δεκαλέπτου συνοδεύθηκε από χαρακτηριστική αστοχία, λάθη κι ένταση στην άμυνα.

Ο Ερυθρός Αστέρας είχε 7 λάθη, 2/7 δίποντα, 1/3 τρίποντα και 1/1 βολή ενώ η Αρμάνι Μιλάνο κατέγραψε αντίστοιχα 2 λάθη, 2/9 δίποντα κι 1/9 τρίποντα. Μαζί οι δύο ομάδες συνδυάστηκαν για μόλις 6 εύστοχα σουτ εντός πεδιάς σε σύνολο 28 προσπαθειών!

Ο Μπέντιλ σημείωσε 5 από τους 7 πόντους των Μιλανέζων, ενώ οι 8 πόντοι των γηπεδούχων προήλθαν από τα χέρια τριών παικτών (Ουόλτερς, Χόλινς, Νταβιντόβατς).

Μάλιστα οι μόλις 15 πόντοι που σημειώθηκαν στα πρώτα δέκα λεπτά αποτελούν τη χαμηλότερη επίδοση ομάδων σε πρώτη περίοδο στην ιστορία της διοργάνωσης!

Τα καλάθια του α' δεκαλέπτου:

