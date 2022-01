Οι δύο θρυλικές «φιγούρες» του μπασκετικού κόσμου είχαν το δικό τους τετ-α-τετ στο πλαίσιο του αγώνα της Μπαρτσελόνα με την Βιλερμπάν.

Η Μπαρτσελόνα φιλοξενεί την Βιλερμπάν για την 23η αγωνιστική της EuroLeague και ο ιδιοκτήτης των Γάλλων, Τόνι Πάρκερ βρέθηκε στο Palau Blaugrana για να στηρίξει την προσπάθεια της ομάδας του.

Λίγο πριν την έναρξη του παιχνιδιού, συναντήθηκε με τον άλλοτε μεγάλο αρχηγό και πλέον GM των «μπλαουγκράνα», Χουάν Κάρλος Ναβάρο, με τους δύο τους να έχουν την δική τους συνομιλία έξω πλέον από τις γραμμές του παρκέ.

