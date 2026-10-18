Μπανταλόνα - Μπαρτσελόνα 113-89: Μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό... διασύρθηκε!
Μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό, η Μπαρτσελόνα ηττήθηκε και από την Μπανταλόνα εκτός έδρας με 113-89 για την 4η αγωνιστική της LIGA Endesa.
Η ομάδα του Σέκουλιτς παρουσίασε πολύ κακή εικόνα αναμέτρηση, έχοντας μεγάλα προβλήματα στο αμυντικό κομμάτι. Η Μπανταλόνα είχε τον έλεγχο στο μεγαλύτερο διάστημα του παιχνιδιού και κατάφερε να φτάσει... άνετα προς τη νίκη στο φινάλε.
¡SIN COMPLEJOS ADRIÁN TORRES! 💥 ¡Así cierra el canterano de Asisa Joventut @Penya1930 el primer cuarto! 💪 📺 @DAZN_ES | #LigaEndesa | @Penya1930 https://t.co/q2Btotx05A— Liga Endesa (@ACBCOM) October 18, 2026
Ο Ρίκι Ρούμπιο ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής για την ομάδα του, αφού ολοκλήρωσε τον αγώνα, έχοντας 19 πόντους, 3 ριμπάουντ και 6 ασίστ, ενώ άξιος συμπαραστάτης του ήταν ο Νίκολας Λαπροβίτολα 17 με πόντους, 3 ριμπάουντ και 8 ασίστ.
Στον αντίποδα για τους Καταλανούς ξεχώρισε ο Μάρτιν με 21 πόντους.
Πλέον η Μπαρτσελόνα στρέφει την προσοχή της στην αναμέτρηση κόντρα στην Αρμάνι Μιλάνο (22/10, 21:30), για την 7η αγωνιστική της EuroLeague.
Τα δεκάλεπτα: 23-26, 49-45, 82-68, 113-89
Asisa Joventut
|Player
|MIN
|PTS
|REB
|AST
|PF
|+/-
|RAT
|10
|N. Laprovittola
|25:10
|17
|3
|8
|3
|2
|24
|9
|R. Rubio
|22:04
|19
|3
|6
|2
|19
|25
|19
|E. Sulejmanovic
|20:03
|16
|4
|1
|4
|15
|16
|20
|A. Torres
|15:56
|9
|3
|1
|2
|36
|12
|32
|I. Nogués
|03:37
|0
|0
|0
|0
|-3
|0
|55
|K. Cheatham
|22:30
|3
|4
|0
|4
|0
|2
|18
|A. Reyes
|21:37
|9
|2
|0
|1
|-10
|10
|12
|L. Hakanson
|20:40
|10
|0
|5
|0
|36
|15
|4
|E. Ndiaye
|20:27
|17
|2
|2
|3
|22
|20
|35
|S. Birgander
|15:50
|4
|2
|4
|4
|12
|5
|3
|B. Ellis
|12:06
|9
|0
|1
|1
|-9
|11
|34
|D. Niebla
|00:00
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|TOTAL
|—
|113
|24
|28
|24
|120
|141
Barça
|Player
|MIN
|PTS
|REB
|AST
|PF
|+/-
|RAT
|2
|T. Martin
|30:09
|21
|6
|1
|3
|-15
|23
|44
|J. Parra
|23:14
|7
|4
|2
|2
|-16
|8
|22
|O. Balcerowski
|20:12
|10
|4
|1
|1
|-11
|10
|1
|U. Gibson
|15:40
|5
|3
|5
|2
|-3
|8
|10
|A. Ubal
|12:21
|0
|0
|0
|4
|-13
|-6
|0
|K. Punter
|26:07
|7
|0
|4
|1
|-23
|7
|5
|J. Robinson
|22:32
|12
|0
|2
|4
|-9
|9
|32
|J. Nebo
|17:18
|9
|1
|0
|0
|0
|10
|20
|T. Evbuomwan
|16:46
|9
|1
|2
|1
|-8
|6
|3
|S. Umude
|10:03
|9
|4
|1
|4
|3
|10
|17
|J. Núñez
|03:08
|0
|0
|0
|0
|-12
|1
|13
|O. Nkamhoua
|02:30
|0
|0
|0
|0
|-13
|0
|TOTAL
|—
|89
|26
|18
|22
|-120
|89
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