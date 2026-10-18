Η Μπανταλόνα επικράτησε της Μπαρτσελόνα με 113-89 για την 4η αγωνιστική του ισπανικού πρωταθλήματος.

Μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό, η Μπαρτσελόνα ηττήθηκε και από την Μπανταλόνα εκτός έδρας με 113-89 για την 4η αγωνιστική της LIGA Endesa.

Η ομάδα του Σέκουλιτς παρουσίασε πολύ κακή εικόνα αναμέτρηση, έχοντας μεγάλα προβλήματα στο αμυντικό κομμάτι. Η Μπανταλόνα είχε τον έλεγχο στο μεγαλύτερο διάστημα του παιχνιδιού και κατάφερε να φτάσει... άνετα προς τη νίκη στο φινάλε.

¡SIN COMPLEJOS ADRIÁN TORRES! 💥 ¡Así cierra el canterano de Asisa Joventut @Penya1930 el primer cuarto! 💪 📺 @DAZN_ES | #LigaEndesa | @Penya1930 https://t.co/q2Btotx05A October 18, 2026

Ο Ρίκι Ρούμπιο ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής για την ομάδα του, αφού ολοκλήρωσε τον αγώνα, έχοντας 19 πόντους, 3 ριμπάουντ και 6 ασίστ, ενώ άξιος συμπαραστάτης του ήταν ο Νίκολας Λαπροβίτολα 17 με πόντους, 3 ριμπάουντ και 8 ασίστ.

Στον αντίποδα για τους Καταλανούς ξεχώρισε ο Μάρτιν με 21 πόντους.

Πλέον η Μπαρτσελόνα στρέφει την προσοχή της στην αναμέτρηση κόντρα στην Αρμάνι Μιλάνο (22/10, 21:30), για την 7η αγωνιστική της EuroLeague.

Τα δεκάλεπτα: 23-26, 49-45, 82-68, 113-89

Asisa Joventut

Player MIN PTS REB AST PF +/- RAT 10 N. Laprovittola 25:10 17 3 8 3 2 24 9 R. Rubio 22:04 19 3 6 2 19 25 19 E. Sulejmanovic 20:03 16 4 1 4 15 16 20 A. Torres 15:56 9 3 1 2 36 12 32 I. Nogués 03:37 0 0 0 0 -3 0 55 K. Cheatham 22:30 3 4 0 4 0 2 18 A. Reyes 21:37 9 2 0 1 -10 10 12 L. Hakanson 20:40 10 0 5 0 36 15 4 E. Ndiaye 20:27 17 2 2 3 22 20 35 S. Birgander 15:50 4 2 4 4 12 5 3 B. Ellis 12:06 9 0 1 1 -9 11 34 D. Niebla 00:00 0 0 0 0 0 0 TOTAL — 113 24 28 24 120 141

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