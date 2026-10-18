Μπανταλόνα - Μπαρτσελόνα 113-89: Μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό... διασύρθηκε!

Παναγιώτης Αρταβάνης
Μπανταλόνα - Μπαρτσελόνα 113-89: Μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό... διασύρθηκε!

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Η Μπανταλόνα επικράτησε της Μπαρτσελόνα με 113-89 για την 4η αγωνιστική του ισπανικού πρωταθλήματος.

Μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό, η Μπαρτσελόνα ηττήθηκε και από την Μπανταλόνα εκτός έδρας με 113-89 για την 4η αγωνιστική της LIGA Endesa.

Η ομάδα του Σέκουλιτς παρουσίασε πολύ κακή εικόνα αναμέτρηση, έχοντας μεγάλα προβλήματα στο αμυντικό κομμάτι. Η Μπανταλόνα είχε τον έλεγχο στο μεγαλύτερο διάστημα του παιχνιδιού και κατάφερε να φτάσει... άνετα προς τη νίκη στο φινάλε.

Ο Ρίκι Ρούμπιο ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής για την ομάδα του, αφού ολοκλήρωσε τον αγώνα, έχοντας 19 πόντους, 3 ριμπάουντ και 6 ασίστ, ενώ άξιος συμπαραστάτης του ήταν ο Νίκολας Λαπροβίτολα 17 με πόντους, 3 ριμπάουντ και 8 ασίστ.

Στον αντίποδα για τους Καταλανούς ξεχώρισε ο Μάρτιν με 21 πόντους.

Πλέον η Μπαρτσελόνα στρέφει την προσοχή της στην αναμέτρηση κόντρα στην Αρμάνι Μιλάνο (22/10, 21:30), για την 7η αγωνιστική της EuroLeague.

Τα δεκάλεπτα: 23-26, 49-45, 82-68, 113-89

Asisa Joventut

PlayerMINPTSREBASTPF+/-RAT
10N. Laprovittola25:1017383224
9R. Rubio22:04193621925
19E. Sulejmanovic20:03164141516
20A. Torres15:5693123612
32I. Nogués03:370000-30
55K. Cheatham22:30340402
18A. Reyes21:379201-1010
12L. Hakanson20:40100503615
4E. Ndiaye20:27172232220
35S. Birgander15:504244125
3B. Ellis12:069011-911
34D. Niebla00:00000000
TOTAL113242824120141

Barça

PlayerMINPTSREBASTPF+/-RAT
2T. Martin30:0921613-1523
44J. Parra23:147422-168
22O. Balcerowski20:1210411-1110
1U. Gibson15:405352-38
10A. Ubal12:210004-13-6
0K. Punter26:077041-237
5J. Robinson22:3212024-99
32J. Nebo17:189100010
20T. Evbuomwan16:469121-86
3S. Umude10:039414310
17J. Núñez03:080000-121
13O. Nkamhoua02:300000-130
TOTAL89261822-12089
@Photo credits: x_club_joventut_badalona
     

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