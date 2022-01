O Αμερικανός φόργουορντ πρόσφερε εξαιρετικό θέματα στο κοινό της Μακάμπι με ένα εμβληματικό πόστερ απέναντι στον Κουμάντζε.

Η Μακάμπι φιλοξενεί την Άλμπα για την εξ αναβολής 20η αγωνιστική της Euroleague και ο Ντέρικ Ουίλιαμς νιώθει και πάλι... ο εαυτός του.

Πραγματοποίησε ένα εξαιρετικό πόστερ στον Κουμάντζε και έκανε την μπασκέτα να βιώσει... την μανία του.

Δείτε το κάρφωμα του Ουίλιαμς:

Another MONSTER throw down from @DWXXIII!#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/XMErNwMFkR