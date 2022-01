Στην προτελευταία φάση του πρώτου ημιχρόνου της αναμέτρησης της Εφές με τον Παναθηναϊκό, ο Τζέρεμι Έβανς κάρφωσε εντυπωσιακά για το «πράσινο» +5 στο σκορ.

15 δευτερόλεπτα πριν την λήξη του ημιχρόνου, ο Οκάρο Ουάιτ έκλεψε την μπάλα, έφυγε στο ανοικτό γήπεδο, όμως δεν κατάφερε να σκοράρει με λέι-απ υπό την πίεση του Σίνγκλετον.

Ο Τζέρεμι Έβανς, όμως, είχε ακολουθήσει κι... έσωσε τη φάση, καρφώνοντας δυναμικά την μπάλα στο καλάθι των Τούρκων για το 37-42 υπέρ των πρασίνων.

Ο Μίτσιτς σκόραρε στη συνέχεια το τελευταίο καλάθι του α' μέρους (39-42), ωστόσο οι παίκτες του Δημήτρη Πρίφτη πήγαν στα αποδυτήρια έχοντας τα ηνία στο σκορ.

Δείτε το φόλοου-κάρφωμα του Έβανς:

.@JeremyEvans40 on clean up duty with the PUTBACK 💪 #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/CiSZefykF1