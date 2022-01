Μπάγερν για Νοβίτσκι: «Θα θέλαμε να σε δούμε κάποτε στα ερυθρόλευκα, όμως... τι καριέρα ήταν αυτή που έκανες!»

Οι Ντάλας Μάβερικς αποσύρουν τη φανέλα του Ντιρκ Νοβίτσκι στην αναμέτρηση με τους Ουόριορς κι η Μπάγερν Μονάχου έστειλε τα συγχαρητήρια της στον παλαίμαχο Γερμανό σούπερ σταρ.

Σε λίγες ώρες (6/1) οι Ντάλας Μάβερικς πρόκειται να αποσύρουν τη φανέλα του θρυλικού Ντιρκ Νοβίτσκι, στο περιθώριο της αναμέτρησης με τους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς.

Η Μπάγερν Μονάχου μπορεί να μην ευτύχησε να δει ποτέ τον Νοβίτσκι με τη φανέλα της, όπως θα ήθελε. Όμως, δεν μπορεί παρά να αναγνωρίσει το μεγαλείο του παλαίμαχου φόργουορντ-σέντερ, με το μήνυμα της μέσω Twitter να αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Θα λατρεύαμε να σε βλέπαμε στα ερυθρόλευκα σε κάποια στιγμή της καριέρας σου, αλλά... τι φοβερή καριέρα ήταν αυτή που έκανες με τους Ντάλας Μάβερικς! Ο G.O.A.T. (σ.σ. κορυφαίος όλων των εποχών) από την Βαυαρία, στο Τέξας! Συγχαρητήρια που το νούμερο "41" θα κρέμεται για πάντα στην οροφή». Ιδού και το σχετικό ποστάρισμα της Μπάγερν:

We would have loved to see you in 🔴⚪ at some point in your career, @swish41... but man, what a career with the @dallasmavs. The 🐐 from Bavaria to Texas! Congrats on 4️⃣1️⃣ in the rafters forever! #FCBB #Legende #41Forever #MFFL @NBA_de @DBB_Basketball @FCBayernUS pic.twitter.com/MejadTBaq9