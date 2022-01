Οι Μάβερικς πρόκειται να στήσουν μία μικρή... γιορτή προκειμένου να αποσύρουν την φανέλα με το Νο41 του θρυλικού Ντιρκ Νοβίτσκι με το τέλος της αναμέτρησης απέναντι στους Ουόριορς.

Η λαμπρή καριέρα του Ντιρκ Νοβίτσκι συνδέεται άρρηκτα με την ιστορία των Ντάλας Μάβερικς, αφού ο κορυφαίος Ευρωπαίος που πάτησε τα παρκέ της κορυφαίας Λίγκας μέχρι στιγμής παρέμεινε πιστός στην ομάδα του για 21 ολόκληρα χρόνια (1998-2019). Ήταν εκείνος που πήρε... αγκαζέ την ομάδα του και την οδήγησε στον πρώτο της τίτλο στο ΝΒΑ το 2011 κόντρα στην Big-Three των Χιτ (ΛεΜπρόν, Ουέιντ, Μπος).

Ο Νοβίτσκι αποτελούσε την ηγετική φιγούρα των Μαβς και με την κλάση του κατάφερε να γίνει το απόλυτο σύμβολο της ομάδας. Εκείνοι, για να τιμήσουν τον πλέον ειδικό τους σύμβουλο, πρόκειται να αποσύρουν την φανέλα του τα ξημερώματα της Πέμπτης (06/01) με το τέλος του αγώνα με τους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς.

Μία γιορτή του ίδιου του μπάσκετ στην οποία θα δώσουν το «παρών» ο κομισάριος του ΝΒΑ Άνταμ Σίλβερ, ο προπονητής Τζέισον Κιντ και ο κυβερνήτης Μαρκ Κιούμπαν.

Το Νο41 και το όνομα του θρύλου Ντιρκ Νοβίτσκι θα «κοσμεί» την κορυφή του American Airlines Center δίπλα στους Μπραντ Ντέιβις, Ρολάντο Μπλάκμαν και Ντέρεκ Χάρπερ... τους μοναδικούς που είδαν μέχρι σήμερα την φανέλα τους να αποσύρεται από τους Μάβερικς.

One of the best to ever lace 'em up.



The Mavericks will raise Dirk Nowitzki's jersey to the rafters tonight 👏 pic.twitter.com/xGMRYMz3zO