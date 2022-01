Η Αρμάνι Μιλάνο ανακοίνωσε την απόκτηση του Τρέι Κελ ο οποίος αποχώρησε από τη Βαρέζε προκειμένου να συνεχίσει στην EuroLeague.

Ο Τρέι Κελ είχε «κεντρίσει» το ενδιαφέρον στην ιταλική λίγκα της φετινή σεζόν καθώς ήταν ένα από τα πιο παραγωγικά γκαρντ του πρωταθλήματος.

Είναι χαρακτηριστικό ότι με τη φανέλα της Βαρέζε μέτρησε κατά μέσο όρο 15,3 πόντους, 4,1 ριμπάουντ και 3,1 ασίστ σουτάροντας με 40% στα τρίποντα. O 25χρονος παίκτης είναι απόφοιτος του Σαν Ντιέγκο Στέιτ (2018) ωστόσο δεν κατάφερε ποτέ να γίνει ντραφτ στο ΝΒΑ.

Γι' αυτόν τον λόγο... τράβηξε για άλλες πολιτείες, έχοντας αγωνιστεί σε Βοσνία, Καναδά, Χονγκ Κονγκ και Πολωνία!

📝 L'Olimpia annuncia Trey Kell: "Grato per l'opportunità, felice di cominciare subito" ➡ https://t.co/JeA3VsnrAW



📝 Trey Kell is coming to Olimpia: "Grateful for the opportunity, excited to get started" ➡ https://t.co/1IfNhDmzLu#insieme #WelcomeTrey @trey_kell pic.twitter.com/nV2UPSaLlw