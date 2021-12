Ενισχύεται με τον Κελ η Αρμάνι Μιλάνο (vid)

Η Αρμάνι Μιλάνο ενισχύεται ενόψει της συνέχειας στην ιταλική λίγκα και την EuroLeague με την απόκτηση του Τρέι Κελ που φέτος μετράει 15.3 πόντους μ.ό. στη Serie A με τη Βαρέζε.

Η Αρμάνι Μιλάνο έχει διακόψει τις αγωνιστικές δραστηριότητές της καθώς μετράει συνολικά 11 κρούσματα Covid-19, θα παραταχθεί ενισχυμένη στη συνέχεια με την απόκτηση του Τρέι Κελ.

Ο 25χρονος Αμερικανός γκαρντ (1μ.93) αγωνίζεται στη Βαρέζε, με την οποία μετράει φέτος 15.3 πόντους, 4.1 ριμπάουντ, 3.1 ασίστ και 1.2 κλεψίματα μ.ό. στο ιταλικό πρωτάθλημα.

Ο Κελ θα τελειώσει τη σεζόν 2021-22 στην Αρμάνι που θα καταβάλει το buy-out στο συμβόλαιό του με τη Βαρέζε ενώ το Sportando κάνει λόγο για ειλημμένη συμφωνία.

DONE DEAL: Trey Kell will finish the season with Olimpia Milano https://t.co/goAgCOAAly