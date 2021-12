Ουαναμέικερ: Ενδιαφέρον από Αρμάνι και Βενέτσια

Αρμάνι και Βενέτσια τσεκάρουν την περίπτωση του Μπραντ Ουαναμέικερ.

O Mπραντ Ουαναμέικερ κυκλοφορεί ελεύθερος στην αγορά μετά τις 22 εμφανίσεις που έκανε τη φετινή σεζόν με τους Πέισερς και ψάχνει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα, Αρμάνι και Βενέτσια έχουν δείξει ενδιαφέρον στον Αμερικανό γκαρντ και δεν θα πρέπει να αποκλείονται εξελίξεις το επόμενο διάστημα.

Ο παίκτης στο παρελθόν αγωνίστηκε σε Σέλτικς και Ουόριορς στο ΝΒΑ, ενώ έχει δοκιμάσει την τύχη του και στη Euroleague με τις φανέλες των Φενέρ, Μπάμπεργκ και Νταρουσάφακα. Κορυφαία του σεζόν το 2016-17 στην τουρκική ομάδα, όπου είχε 16.7 πόντους, 4.6 ασίστ και 3.1 ριμπάουντ, αλλά και 39% στα τρίποντα

Olimpia Milano and Reyer Venezia are showing strong interest in Brad Wanamaker