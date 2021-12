Εuroleague ΤOP 10: Κορυφαίος Αντετοκούνμπο, μάγος Ντε Κολό και ιπτάμενοι Ντόρσεϊ-Χεζόνια (vid)

Έντονο ελληνικό χρώμα έχει το TOP 10 της Euroleague.

Eκπληκτικό για άλλη μια φορά το TOP 10 της Euroleague. Φάσεις που σε αφήνουν με το στόμα ανοιχτό όπως οι καρφωματάρες των Χεζόνια και Ντόρσεϊ. Έχουμε και τον Ντε Κολό με απίθανη ντρίμπλα πίσω από την πλάτη και πάσα στη γωνία. Αλλά η κορυφή ανήκει δικαιωματικά στον εντυπωσιακό Κώστα Αντετοκούνμπο και το alley oop του.

Απολαύστε τις 10 καλύτερες φάσεις της αγωνιστικής στη Euroleague

