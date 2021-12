Μπάγερν - Εφές: Διπλή... ονειρική «πτήση» από τον Ρούμπιτ (vid)

Ο φόργουορντ των Βαυαρών έβγαλε δύο... ονειρικά καρφώματα στην αναμέτρηση με την Εφές.

Η Μπάγερν Μονάχου υποδέχεται την Αναντολού Εφές για την 14η αγωνιστική της Euroleague και φρόντισε να δώσει θέαμα στο κοινό της... με το καλημέρα.

Ο Όγκουστιν Ρούμπιτ ήταν ο πρωταγωνιστής των δύο φάσεων που διαμόρφωσαν τα highllights των πρώτων λεπτών του ματς. Αρχικά, σε αντεπίθεση της ομάδας του, ο Σίσκο «κρύβει» την μπάλα για να εμφανιστεί στα χέρια του Αμερικανού και να καταλήξει στο καλάθι της Εφές μετά από το εντυπωσιακό του κάρφωμα.

We see what you did there, Zan Sisko! 😱👏#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/UzbpBgGHtG