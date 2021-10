Παναθηναϊκός: Παπαπέτρου και Νέντοβιτς «τέσταραν» τις γνώσεις τους στην EuroLeague (vid)

Οι Ιωάννης Παπαπέτρου και Νεμάνια Νέντοβιτς κλήθηκαν να απαντήσουν σε 11 ερωτήσεις και να... δοκιμάσουν τις γνώσεις τους στην EuroLeague.

Εκτός από τους δύο παίκτες του Παναθηναϊκού, στο... παιχνίδι γνώσεων πήραν επίσης μέρος οι Ντεσόν Τόμας-Οθέλο Χάντερ από την Μπάγερν, οι Ντέιβιντ Λάιτι-Βίκτορ Ουεμπανιάμα της Βιλερμπάν όπως επίσης και οι Νέιτ Ουόλτερς- Λούκα Μίτροβιτς του Ερυθρού Αστέρα.

Οι ερωτήσεις είχαν να κάνουν γύρω από την EuroLeague, τόσο όσον αφορά τα milestones όσο και τα περσινά ρεκόρ ορισμένων παικτών. Μάλιστα ο Ντεσόν Τόμας ζήτησε... συγνώμη από τον Νικ Καλάθη καθώς δεν τον... βρήκε σε μια σχετική ερώτηση, ενώ ο Παπαπέτρου δεν μπορούσε να πιστέψει ότι δεν ήξερε την απάντηση.

Δείτε το απολαυστικό βίντεο

Players from @FCBBasketball, @paobcgr, @LDLCASVEL and @kkcrvenazvezda players take part in 'Guess the Leader'



Putting their EuroLeague knowledge to the test 👀#EveryGameMatters pic.twitter.com/uDTgXfqRN5