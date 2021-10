Κάιλ Χάινς: Έγινε ο 5ος παίκτης που έφτασε τα 1.500 ριμπάουντ στην EuroLeague

Ο Κάιλ Χάινς έγραψε την δική του ιστορία στην αναμέτρηση με τον Ερυθρό Αστέρα καθώς έγινε ο 5ος παίκτης στην ιστορία της EuroLeague με τουλάχιστον 1.500 ριμπάουντ στην καριέρα του.

Πριν από το παιχνίδι με τους Σέρβους στο «Mediolanum Forum» του Μιλάνου, ο Αμερικανός σέντερ μετρούσε 1.497 ριμπάουντ!

Δηλαδή ήθελε μόλις τρία «σκουπίδια» για να «σπάσει» το φράγμα των 1.500 ριμπάουντ. Και τα κατάφερε! Μετά τους Παούλιους Γιανκούνας (1.975ριμπ.), Φελίπε Ρέγιες (1.799ριμπ.), Γιάννης Μπουρούσης (1.603ριμπ.) και Άντε Τόμιτς (1.545ριμπ.) έγινε ο 5ος παίκτης της EuroLeague που έφτασε στο εν λόγω milestone.

Μάλιστα το κατάφερε από το πρώτο ημίχρονο του αγώνα με τον Ερυθρό Αστέρα έχοντας «κατεβάσει» 4 ριμπάουντ, φτάνοντας τα 1.501.

Congrats Kyle Hines for another milestone: he just became the fifth player to grab at least 1⃣.5⃣0⃣0⃣ rebounds for his career. 🔝🙌🏼



The legend lives on! 😎🤍❤#insieme #EuroLeague #Rebounds #SirHines@SirHines @EuroLeague pic.twitter.com/muKj6HUDVY