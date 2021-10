Γκασόλ: Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός για το «αντίο» του Ισπανού

Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός έστειλαν τις δικές τους ευχές στον μεγάλο Πάου Γκασόλ μετά την απόφασή του να αποσυρθεί από την ενεργό δράση.

Από εδώ και στο εξής ο Πάου Γκασόλ θα απολαμβάνει την... μπασκετική του «σύνταξη» ενώ λίγο μετά την επίσημη ανακοίνωσή του ότι αποσύρεται από τα παρκέ, οι «αιώνιοι» της Ελλάδας έσπευσαν να στείλουν το δικό τους μήνυμα στον Ισπανό θρύλο του ευρωπαϊκού, και όχι μόνο, μπάσκετ.

«Ένας μεγάλος αθλητής με θεϊκές αρετές! Θα λείψεις από τους παίκτες, τους φιλάθλους και από το ίδιο το παιχνίδι» ανέφερε η ΚΑΕ Ολυμπιακός, ενώ η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ, σχολίασε: «Συγχαρητήρια για την σπουδαία σου καριέρα. Να απολαύσεις τη ζωή μετά το μπάσκετ».

🙌🏾🙌🏾🙌🏾 A great sportsman with godly virtues! The players, the fans and the game itself will miss you! @paugasol may you meet more glory in your life ahead! @FCBbasket #OlympiacosBC pic.twitter.com/IsNeG2HDby