Βιλερμπάν-Ζάλγκιρις: Εντυπωσιακά καρφώματα ο Κώστας Αντετοκούνμπο (vids)

Ο Κώστας Αντετοκούνμπο πήρε χρόνο συμμετοχής στο παιχνίδι της Βιλερμπάν με την Ζάλγκιρις και... φρόντισε να τον εκμεταλλευτεί καταλλήλως.

Εκείνος που «έφτιαξε» όλη τη φάση ήταν ο Αντουάν Ντιό, ο οποίος με μια εξαιρετική no look πάσα «σέρβιρε» τη μπάλα στον Έλληνα σέντερ.

Η συνέχεια ήταν... πανεύκολη για τον Κώστα Αντετοκούνμπο, ο οποίος «πάτησε» γερά και κάρφωσε με έμφαση στο καλάθι των Λιθουανών!

Και να 'ταν μόνο αυτό; Υπήρξε και συνέχεια καθώς ο Ντιό έδωσε alley oop ασίστ ακριβείας για το νέο κάρφωμα του Έλληνα σέντερ.

Δείτε τη χαρακτηριστική φάση

THAT Combo getting it done AGAIN! @DiotAntoine x @Kostas_ante13#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/WIRb8acPoN