EuroLeague: Βίντεο-αφιέρωμα στον Λουίς Σκόλα (vid)

Ο Λουίς Σκόλα αποφάσισε να αποσυρθεί από την ενεργό δράση και η EuroLeague έστειλε τις ευχές της στον Αργεντίνο σταρ...

Όπως έγινε γνωστό, ο Σκόλα αποτελεί, πλέον, τον διευθύνοντα σύμβουλο στην Βαρέζε αποφασίζοντας να βγάλει από πάνω την αθλητική περιβολή για έναν νέο και τελείως διαφορετικό ρόλο για εκείνον.

Η EuroLeague δεν ξέχασε την παρουσία του στα παρκέ της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης έχοντας 172 παιχνίδια στην καριέρα του με τις φανέλες της Ταού (νυν Μπασκόνια) και της Αρμάνι Μιλάνο. Συγκεκριμένα μέτρησε 13,4 πόντους κατά μέσο όρο, 5,4 ριμπάουντ και 1,1 κλεψίματα σουτάροντας με 57% στα δίποντα και 32% στα τρίποντα.

Δείτε το βίντεο-αφιέρωμα που ετοίμασε η EuroLeague γράφοντας χαρακτηριστικά: «Τι καριέρα έκανες. Σε ευχαριστούμε για όλα, απόλαυσε τη ζωή μετά το μπάσκετ».

What a career 🙌



Thank you for everything @LScola4 enjoy your retirement! pic.twitter.com/OWYvS4a2dg